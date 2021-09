Saint-Sylvain Saint-Sylvain Saint-Sylvain, Seine-Maritime Autour de la randonnée Saint-Sylvain Saint-Sylvain Catégories d’évènement: Saint-Sylvain

Saint-Sylvain Seine-Maritime Saint-Sylvain A partir de 9h00 : Départ de la randonnée à la mairie de Saint-Sylvain.

20 km piétons et Vtt : 3€ / 30 km cavaliers : 5€ / attelages : 12€

Café et brioche offerts, pique-nique tiré du sac, apéritif offert à Malleville-les-Grès.

