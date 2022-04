Autour de la Paix Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Autour de la Paix Lion-sur-Mer, 11 juin 2022, Lion-sur-Mer. Autour de la Paix Eglise St Pierre 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer

2022-06-11 – 2022-06-11 Eglise St Pierre 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944

Lion-sur-Mer Calvados Concert pour la Paix et inauguration de l’exposition « Debout les Hommes ». Concert pour la Paix et inauguration de l’exposition « Debout les Hommes ». Concert pour la Paix et inauguration de l’exposition « Debout les Hommes ». Eglise St Pierre 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Eglise St Pierre 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Ville Lion-sur-Mer lieuville Eglise St Pierre 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Departement Calvados

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

Autour de la Paix Lion-sur-Mer 2022-06-11 was last modified: by Autour de la Paix Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 11 juin 2022 Calvados Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados