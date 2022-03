Autour de la musique française du XIXe et XXe Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : non plein : 13€ / réduit : 10€ Prévente BILLETWEB : 10 € / Gratuit – 10 ans Renseignements sur scholacantorumdenantes Sous la direction de Thierry BRÉHU, accompagnée au piano par Laurence CHIFFOLEAU, la SCHOLA CANTORUM DE NANTES présente un programme “Autour de la Musique Française” : Gabriel FAURÉ, Claude DEBUSSY, Hector BERLIOZ, Reynaldo HAHN, Morten LAURIDSEN, Edward ELGAR, Daniel ELDER, Eric Whitacre Temple Protestant – Eglise Réformée adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 47 55 36 https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com

