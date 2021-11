AUTOUR DE LA MUSIQUE DRONE (CONFÉRENCE / PERFORMANCE / CONCERT) Le Mans, 28 janvier 2022, Le Mans.

AUTOUR DE LA MUSIQUE DRONE (CONFÉRENCE / PERFORMANCE / CONCERT) MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans

2022-01-28 19:00:00 – 2022-01-28 24:00:00 MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue

Le Mans Sarthe

Conférence / performance / concert

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Le Mans Université propose dans le cycle DroneZone.

« Autour de la musique drone »

Vendredi 28 Janvier de 19h00 à minuit

Tarif libre

MJC Prévert (Ciné Poche/L’Inventaire)

« L’idée de l’éternel »

Une conférence sur l’esthétique du « drone », musique expérimentale et contemporaine, animée par Catherine Guesde (docteure en philosophie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Dans cette conférence, elle vous fera découvrir comment les sons qui bourdonnent, en accompagnement ou non d’une mélodie, font entendre l’importance de l’immobilité, de la permanence et de la durée dans l’expérience d’écoute.

« Dérive de la base et du sommet »

Une performance de Richard Comte (guitariste, compositeur et performer).

Pour illustrer les propos de Catherine Guesde, le musicien Richard Comte propose à travers sa performance une vision résolument contemporaine de la guitare en construisant des architectures sonores, délimitant des espaces et traçant des paysages abstraits.

Concert Cigvë / Solinca

Une soirée concert proposée par l’association Moth Frequency autour de la musique drone et ambient pour conclure le cycle DroneZone avec :

Cigvë feat Richard Comte : drone des campagnes / indus pastoral, Cigvë est le projet solo de Catherine Guesde. « Cigvë porte merveilleusement bien son nom : une petite plante toute mignonne qui peut vous tuer en un rien de temps» (New Noise). Cigvë jouera en exclusivité en duo avec Richard Comte.

Solinca : seul en scène, accompagné de ses guitares (baryton, classique, 12 cordes) et de ses effets, le musicien manceau Kolaz Guerrin crée des paysages instrumentaux atmosphériques dans la lignée de compositeurs comme Brian Eno.

Tarif : prix libre

MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans

