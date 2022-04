Autour de la marqueterie contemporaine, rencontre avec Jacques Moisan Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Autour de la marqueterie contemporaine, rencontre avec Jacques Moisan Tréguier, 17 mai 2022, Tréguier. Autour de la marqueterie contemporaine, rencontre avec Jacques Moisan L’Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves Tréguier

2022-05-17 18:00:00 – 2022-05-17 19:00:00 L’Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier Lors de cette rencontre l’artiste, Jacques Moisan, à la parfaite maîtrise d’un acte technique complexe partagera sa passion de la marqueterie qu’il renouvelle et pratique de façon très personnelle et contemporaine loiseausablier@gmail.com +33 2 96 92 41 90 Lors de cette rencontre l’artiste, Jacques Moisan, à la parfaite maîtrise d’un acte technique complexe partagera sa passion de la marqueterie qu’il renouvelle et pratique de façon très personnelle et contemporaine L’Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves Tréguier

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse L'Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves Ville Tréguier lieuville L'Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves Tréguier Departement Côtes d'Armor

Tréguier Tréguier Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguier/

Autour de la marqueterie contemporaine, rencontre avec Jacques Moisan Tréguier 2022-05-17 was last modified: by Autour de la marqueterie contemporaine, rencontre avec Jacques Moisan Tréguier Tréguier 17 mai 2022 Côtes-d’Armor Tréguier

Tréguier Côtes d'Armor