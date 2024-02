Autour de la maison d’arrêt Caen, samedi 9 mars 2024.

Autour de la maison d’arrêt Caen Calvados

La maison d’arrêt de Caen a été mise à l’arrêt début décembre 2023. Depuis janvier 2022, un collectif d’habitantes et habitants réfléchit activement au devenir du site et travaille à un projet citoyen.

Avec les représentant·es du collectif Les Coutures, de Vent d’Ouest et de Territoires pionniers.

Début : 2024-03-09 16:30:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Rue Duparge

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

