La route de Noël Autour de la Mairie Mourmelon-le-Grand, 15 décembre 2023, Mourmelon-le-Grand.

Mourmelon-le-Grand,Marne

Description : Les animations de « La Route de Noël » se dérouleront à Mourmelon-le-Grand le vendredi 15 décembre 2023, de 17h à 21h, sur le parking de la mairie mais aussi à l’intérieur de la mairie et de la médiathèque (rue du Maréchal Joffre). Gratuit, ouvert à tous.

Au programme : marché de Noël avec près d’une 50aine de stands & animations : artisans, dégustations, buvette/restauration, idées cadeaux, stands des écoles, déambulation extérieure, maquillage, jeux en bois, concert de Noël à l’église Saint-Laurent (à 19h30), etc..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Autour de la Mairie rue du maréchal Joffre

Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est



Description: « La Route de Noël » events will take place in Mourmelon-le-Grand on Friday, December 15, 2023, from 5pm to 9pm, in the town hall parking lot and inside the town hall and media library (rue du Maréchal Joffre). Free, open to all.

On the program: Christmas market with some 50 stalls & activities: craftsmen, tastings, refreshments, gift ideas, school stalls, outdoor parade, face painting, wooden games, Christmas concert in Saint-Laurent church (7:30pm), etc.

Descripción: Los actos de la « Ruta de la Navidad » tendrán lugar en Mourmelon-le-Grand el viernes 15 de diciembre de 2023, de 17.00 a 21.00 horas, en el aparcamiento del ayuntamiento y en el interior del ayuntamiento y la mediateca (rue du Maréchal Joffre). Gratuito y abierto a todos.

En el programa: mercado de Navidad con unos 50 puestos y animaciones: artesanos, degustaciones, refrescos, ideas para regalos, puestos escolares, desfile al aire libre, pintura de caras, juegos de madera, concierto de Navidad en la iglesia Saint-Laurent (19.30 h), etc.

Beschreibung: Die Veranstaltungen der « Weihnachtsstraße » finden in Mourmelon-le-Grand am Freitag, den 15. Dezember 2023, von 17.00 bis 21.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses, aber auch im Inneren des Rathauses und der Mediathek (rue du Maréchal Joffre) statt. Kostenlos, offen für alle.

Programm: Weihnachtsmarkt mit fast 50 Ständen & Animationen: Handwerker, Verkostungen, Imbiss, Geschenkideen, Stände der Schulen, Umzug im Freien, Schminken, Holzspiele, Weihnachtskonzert in der Kirche Saint-Laurent (um 19:30 Uhr), etc.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne