GRAND MARCHÉ DE NOËL GOURMAND ET CRÉATIF AUTOUR DE LA HALLE DE BUZET Buzet-sur-Tarn, 1 décembre 2023, Buzet-sur-Tarn.

Buzet-sur-Tarn,Haute-Garonne

Marché de noël avec plus de 20 exposants, créateurs,artisans,restauration possible sur place..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

AUTOUR DE LA HALLE DE BUZET

Buzet-sur-Tarn 31660 Haute-Garonne Occitanie



Christmas market with more than 20 exhibitors, designers, craftsmen, on-site catering available.

Mercado navideño con más de 20 expositores, diseñadores, artesanos, catering disponible in situ.

Weihnachtsmarkt mit mehr als 20 Ausstellern, Designern, Kunsthandwerkern, Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE