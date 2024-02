​Autour de la figure humaine musée des marais salants 44740 Batz sur mer Batz sur mer, vendredi 1 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:30:00+01:00

Autour de la figure humaine

Vendredi 1er mars de 14h à 16h30

Samedi 2 mars de 11h à 12h30 et de 14h à 16h30

Stage sculpture (modelage terre) / durée 7h30

36€, sur réservation (pour public adulte)

Animé par Karine Guillet, Sculptrice plasticienne – Atelier « Les petites heures » à Nantes

Corps, visages… La figure humaine sera votre source d’inspiration, le fil conducteur de votre réalisation.

musée des marais salants 44740 Batz sur mer

