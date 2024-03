Autour de la Commune de Paris 1871 Azay-le-Ferron, vendredi 8 mars 2024.

Autour de la Commune de Paris 1871 Azay-le-Ferron Indre

Vendredi

La médiathèque d’Azay-le-Ferron propose Chansons et histoires autour de la Commune de Paris, 1871, à l’occasion de la journée internationale de la femme.

Exposition commentée (17h) par Jean Annequin (co-président du Comité Berry des Ami.e.s de la Commune de Parsi 1871), puis « Parcours de femmes » (18h), dans le cadre de la journée internationale de la femme avec des chansons originales du Luxe Communal Duo (caroline et Sylvain Maigne-Neveu) et les commentaires historiques de Jean Annequin.

« Les gueux et leurs révoltes » (19h30), Roger et Annie Houlet, Liliane Roussel chantent Bruant, Couté, Richepin et Rictus. EUR.

Début : 2024-03-08 17:00:00

fin : 2024-03-08

2 rue des jardins d’Azay

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire bibliotheque-azaylefrron@orange.fr

L’événement Autour de la Commune de Paris 1871 Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2024-03-02 par Destination Brenne