Autour de la céramique Saint-Georges-sur-Moulon, 29 mai 2022, Saint-Georges-sur-Moulon.

Autour de la céramique Saint-Georges-sur-Moulon

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Saint-Georges-sur-Moulon Cher Saint-Georges-sur-Moulon

L’ objectif est de promouvoir les savoir-faire régionaux et notamment de l’artisanat, de créer du lien et de la convivialité. Pour se faire, hormis la boutique partagée, gérée par les bénévoles de l’association, nous organisons des ateliers et évènements.

Un moment d’échange et de partage, qui nous espérons, raviront le plus grand nombre.

Démonstration à l’atelier des Savoir-Faire. Trois céramistes vous donnent rendez-vous.

+33 6 17 87 49 26

Atelier des savoir faire

Saint-Georges-sur-Moulon

