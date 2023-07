Autour de la baleine : atelier d’écriture au jardin partagé Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Autour de la baleine : atelier d’écriture au jardin partagé Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 27 septembre 2023, Paris. Le mercredi 27 septembre 2023

de 16h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour les 20 ans de l’association de quartier Autour de la baleine, la bibliothèque vous invite à un atelier d’écriture en plein air avec l’animatrice d’ateliers Elisa Métral ! En partenariat avec Autour de la baleine. Venez (re)découvrir le plaisir d’écrire avec Elisa Métral : à partir de propositions ludiques et variées, jouons avec les mots, partageons spontanément nos textes et les joies de la créativité ! Pour célébrer les 20 ans d’Autour de la baleine, association historique du quartier et partenaire privilégié de la bibliothèque, focus sur… la baleine, cet animal fascinant et inspirant. Rendez-vous au jardin partagé de la baleine verte, au 10 rue Hérard, 75012 Paris. mercredi 27 septembre, 16h adultes sur inscription à partir du 27 août Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

