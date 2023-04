Autour de Jacqueline Dreyfus-Weill : Rencontre croisée sur la transmission de la Mémoire dans les familles juives Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Autour de Jacqueline Dreyfus-Weill : Rencontre croisée sur la transmission de la Mémoire dans les familles juives Mairie du 19e arrondissement, 8 juin 2023, Paris. Le jeudi 08 juin 2023

de 19h15 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit accès libre sur réservation dans la limite des places disponibles , salle des mariages de la Mairie du 19ème. Dans le cadre du mois des Mémoires et à l’occasion de la nouvelle dénomination de la bibliothèque : Jacqueline DREYFUS-WEILL (1908-1943) Au cœur de la démarche des deux intervenants, le questionnement sur l’identité juive dans la mémoire familiale, chacun ont recueilli à leur manière les témoignages de leurs proches :

Guillaume Dreyfus, réalisateur, à propos du film documentaire écrit et produit avec Pierre Alphandéry, Sophie Dreyfus, et Sylvie Dreyfus-Alphandéry « Juifs d’appellation non contrôlée » Zazie Tavitian, journaliste et autrice du podcast « A la recherche de Jeanne » et de son adaptation littéraire en BD illustrée par Caroline Péron Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart https://www.facebook.com/bibliothequefessart

