Autour de Jacqueline Dreyfus-Weill : projection du film Les Enfants du 209 rue Saint-Maur Bibliothèque Fessart Paris

Autour de Jacqueline Dreyfus-Weill : projection du film Les Enfants du 209 rue Saint-Maur Bibliothèque Fessart, 1 juin 2023, Paris. Le jeudi 01 juin 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque ,la projection aura lieu au Centre Paris Anim’Clavel dans le cadre du Mois des Mémoires et en l’honneur de la nouvelle dénomination de la bibliothèque : Jacqueline Dreyfus-Weill (1908-1943) Au terme d’une longue enquête, Ruth Zylberman a retrouvé les habitants d’un immeuble parisien dont l’enfance avait été saccagée sous l’Occupation. Alliant rigueur historique et créativité visuelle, un film magnifique. En partenariat avec le centre Paris Anim’Clavel, Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice Ruth Zylberman (sous réserve) organisée par l’Association autour du 1er Mai voir fiche Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart https://www.facebook.com/bibliothequefessart

