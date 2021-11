Autour de «Europa, Oxalá» : carte blanche à Bintou Dembélé & Lisette Lombé Le Mucem, 27 novembre 2021, Marseille.

Autour de «Europa, Oxalá» : carte blanche à Bintou Dembélé & Lisette Lombé

Le Mucem, le samedi 27 novembre à 19:00

Performances slam et danse Les cultures urbaines ont questionné, dès les années 1980 et jusqu’à aujourd’hui, nos relations intimes aux dominations, aux colonialismes, aux exils. Sur le plateau de l’auditorium, la danseuse et chorégraphe Bintou Dembélé et la slameuse et poétesse Lisette Lombé nous livrent leurs regards croisés sur les mémoires rituelles et générationnelles. L’héritage d’émotions, d’histoires et parfois de traumatismes s’exprime ici dans les voix et les corps. Programme : S/T/R/A/T/E/S, duo de Bintou Dembélé avec Bintou Dembélé (danse) et Charles Amblard (guitare électrique) Soleil Noir de et avec Lisette Lombé Performances suivies d’une discussion entre Bintou Dembélé et Lisette Lombé avec la complicité d’António Pinto Ribeiro.

8 / 6€

♫SLAM, POÉSIE, DANSE♫

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:30:00