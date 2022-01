Autour de Dédale – Cie Bissextile – Festival Nijinskid Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Informations à la bibliothèque : 02 28 25 25 25 Danse – jeune public. La Cie Bissextile vous invite à voyager dans l’univers passionnant de la mythologie grecque, au travers d’une performance dansée et contée qui questionne la société d’aujourd’hui.Suivez le Minotaure, Thésée et Ariane dans des situations faisant écho à notre vie quotidienne avec humour et poésie. La performance dansée s’accompagne de lectures d’extraits du Feuilleton de Thésée. Chorégraphie et interprétation : Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian Durée : 25 min. Public : à partir de 6 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022) Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

