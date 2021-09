“Autour de Chronos, L’occident aux prises avec le Temps” (Gallimard) et” Confrontations avec l’histoire” (Gallimard) par François Hartog Lilliad – Université de Lille, 10 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Lilliad – Université de Lille, le mercredi 10 novembre à 18:00

Le mot « histoire » – c’est un lieu commun – s’entend en plusieurs sens. Il désigne d’une part un discours et une connaissance du passé et d’autre part le processus temporel dans lequel les hommes s’inscrivent, dont ils ont conscience et qu’ils cherchent à penser. Penser notre rapport au temps, sonder notre conscience historique sont autant d’ambitions que peuvent servir ces Confrontations avec l’histoire que propose François Hartog. Aux historiens de métier comme aux « outsiders », à ceux qui font de l’histoire, font l’Histoire ou racontent des histoires, on peut demander de nous tendre le miroir de notre présent.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Lilliad – Université de Lille 2 avenue Jean Perrin – Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



