Autour de Château-Chinon Château-Chinon (Ville), 5 juillet 2022, Château-Chinon (Ville). Autour de Château-Chinon

Château-Chinon (Ville) Nièvre

2022-07-05 – 2022-07-05 Château-Chinon (Ville)

Nièvre Château-Chinon (Ville) 10h30 : départ sur la place Notre-Dame pour une randonnée.

à partir de 17h30 : Rencontre avec le P’tit marché Bio (3 rue de Nevers) suivi d’un pique-nique partagé

20h : projection de court métrage au cinéma l’Etoile de Château-Chinon. Pensez à prendre votre pique-nique, maillot de bain, crème solaire et votre chapeau. Vous pouvez marcher autant de journées que vous le souhaitez, la marche fait entre 10 et 15 km.

A l’arrivée sur le village l’après-midi, il y aura des petites visites, des jeux, des siestes… Une sélection de courts-métrages différents sera diffusée chaque soir. A noter qu’une sélection des films courts sera diffusée au 15e festival du film court Partie(s) de Campagne à Ouroux-en-Morvan le samedi 23 juillet à 17h. 10h30 : départ sur la place Notre-Dame pour une randonnée.

A l’arrivée sur le village l’après-midi, il y aura des petites visites, des jeux, des siestes… Une sélection de courts-métrages différents sera diffusée chaque soir. A noter qu’une sélection des films courts sera diffusée au 15e festival du film court Partie(s) de Campagne à Ouroux-en-Morvan le samedi 23 juillet à 17h. Château-Chinon (Ville)

