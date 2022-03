Autour de Carole Roussopoulos Le 108, 19 avril 2022, Orléans.

Autour de Carole Roussopoulos —————————– ### Une femme engagée, cinéaste/vidéaste Au 108 – Maison Bourgogne Salle C11 à 20h30 **En présence de la réalisatrice Callisto Mc Nulty** Delphine et Carole, Insoumuses —————————— de Callisto Mc Nulty | France, Suisse | 2018 | 68 minutes Comme un voyage au cœur du “féminisme enchanté” des années 1970, le film relate la rencontre entre deux femmes. Derrière leurs combats radicaux, surgit un ton à part empreint d’humour, d’insolence et d’intransigeance. Un héritage précieux mis en image par Callisto Mc Nulty, petite-fille de Carole Roussopoulos. Le film mêle images d’archives, entretiens et extraits de films où l’on voit Delphine Seyrig, enfermée dans des rôles caricaturaux qui viennent souligner la condition féminine au cinéma et par son intermédiaire, dans la société. Actrice obligée de jouer des rôles imaginés par des hommes, caméra au poing et sourire aux lèvres, elle lutte aux côtés de Carole contre la société patriarcale. Christiane et Monique ——————— de Carole Roussopoulos | France | 1976 | 30 min En 1976, à Besançon, les ouvriers reprennent l’occupation de l’usine de Lip et relancent la production de montres. Monique, assistante de publicité, et Christiane, ouvrière spécialisée, témoignent de la difficulté d’être femme dans une usine en lutte, de la démocratie difficile face aux ténors de la revendication syndicale et du refus subversif de considérer le travail comme une fin en soi. Alors que le collectif ouvrier semble reconduire les prérogatives du patriarcat, l’intimité et le temps retrouvé grâce à la vidéo font surgir une dimension libératrice et jubilatoire où les deux femmes semblent trouver pour la première fois un champ d’expression et d’attention à leur propre expérience.

