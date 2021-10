AUTOUR DE BEETHOVEN Agde, 28 novembre 2021, Agde.

AUTOUR DE BEETHOVEN 2021-11-28 15:00:00 – 2021-11-28

Agde Hérault

12 12 EUR Si 2020 était l’année Beethoven, gageons que 2021 sera celle où l’on pourra enfin lui rendre hommage !

Pour ce faire, “Agde Musica” a invité le talentueux pianiste François- Michel Rignol, soliste international et professeur au conservatoire de Perpignan, accompagné de quatre chanteurs.

Au programme : sonate à deux et quatre mains, lieder, et extraits de la Messe en Ut (pour solistes et choeurs), à savourer sans modération !

Avec :

François- Michel Rignol : piano

Nicole Fournié : soprano

Emmanuelle Zoldan : mezzo-soprano

Jean-Pierre Torrent : ténor

Joseph Guillot : baryton

Eric Laur: accompagnement piano et direction

Participation des Ensembles vocaux d’Agde Musica

