AUTOUR D’ALIX LE CLERC À L’OCCASION DU 400 ÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT Mattaincourt, 11 juin 2022, Mattaincourt.

AUTOUR D’ALIX LE CLERC À L’OCCASION DU 400 ÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT Salle polyvalente 10 rue Notre-Dame Mattaincourt

2022-06-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 17:30:00 Salle polyvalente 10 rue Notre-Dame

Mattaincourt Vosges Mattaincourt

CONFÉRENCES, VISITES et PRÉSENTATION D’UNE ŒUVRE – Inauguration de la résidence Alix Le Clerc

Entrée libre Inscription recommandée à chr@grandest.fr ou au 03 87 31 81 45 + d’infos :http://chr.grandest.fr

PROGRAMME

1 4 h : Présentation d’une cire habillée représentant Alix Le Clerc et saint Pierre Fourier par Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain

1 4 h 3 0 : Conférence « Histoire et vie d’Alix Le Clerc » p a r l’Abbé Pierre-Jean Duménil, secrétaire de la Commission d’Art Sacré, diocèse de Saint-Dié

15h15 : Visite de la Chapelle Alix Le Clerc (Basilique Saint-Pierre-Fourier) et de la Chapelle Notre-Dame par Christian Bonnard, président de l’association Mattaincourt, histoire et patrimoine, et par Vianney Muller, Comité d’Histoire Régionale

16h30 : Inauguration de la résidence Alix Le Clerc

+33 3 29 37 00 68 http://www.mattaincourt.mairie.com/

Salle polyvalente 10 rue Notre-Dame Mattaincourt

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT MIRECOURT