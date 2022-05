AUTOS MYTHIQUES 57 & MOTOS DE LÉGENDE 6ÈME EDITION Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

AUTOS MYTHIQUES 57 & MOTOS DE LÉGENDE 6ÈME EDITION Thionville, 5 juin 2022, Thionville. Parking E.Leclerc 20 Route d'Arlon Thionville

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Thionville Moselle Thionville 3.5 EUR Pour les amateurs, passionnés et amoureux des belles mécaniques et chromes, vous retrouverez sur le parc d’Autosmythiques :

Du coté des automobiles :

– des US CARS toutes générations

– des anciennes avant 1950

– des populaires avant 1985

– des Supercars et des GT

Pour les fans de motos :

– des motos anciennes

– des Customs de tous horizons

– des trykes

– Vespa, mobylettes et Solex Les vendeurs de pièces autos/motos sont les bienvenus. Merci de vous inscrire par mail à infos@am57.fr Grande tombola à l’issue de la journée, premier prix : une 125 Mash Cult à gagner (valeurs 2690 euros) ainsi que de nombreux autres lots. Gratuit pour les exposants avec café et croissants offerts jusqu’à 10h30.

Restauration et animation sur place. +33 6 22 35 32 06 http://am57.fr/ AM57

Parking E.Leclerc 20 Route d’Arlon Thionville

