Avis du CEP sur la diversité linguistique, culturelle et la publicité Vendredi 17 mars, 09h30 Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) Avis disponible en ligne sur www.cep-pub.org dans la journée du 17 mars 2023

Urgent : préserver la diversité linguistique et culturelle dans la publicité et la communication

A la veille de la Semaine de langue française et de la Francophonie 2023, le Conseil de l’Ethique Publicitaire rendra le 17 mars 2023 un avis sur la diversité linguistique, culturelle et la publicité.

La société actuelle est préoccupée par la préservation de nombreuses diversités, parmi lesquelles la biodiversité se trouve être la plus médiatisée. Dans le même temps, on constate très peu d’intérêt pour le domaine linguistique, alors que le monde se trouve confronté à la menace de disparition de plusieurs milliers de langues dont le corollaire est la disparition des cultures.

Parce que défendre le français, c’est reconnaître la légitimité des autres langues, le Conseil de l’Ethique Publicitaire souhaite profiter de la Semaine de langue française et de la Francophonie (organisée du 18 au 26 mars 2023) pour publier son avis “diversité linguistique, culturelle et publicité”. Le projet d’avis sera adopté à l’occasion de la réunion en plénière du Conseil de l’Ethique Publicitaire le 17 mars 2023.

La question de la publicité y est abordée au travers de ses messages et discours. C’est en particulier l’utilisation de l’anglais tel qu’il est pratiqué dans les publicités et la communication qui est questionnée. On rappelle que « deux tiers des Français considèrent que l’emploi de l’anglais dans les publicités gêne au moins de temps en temps leur compréhension des messages, voire gêne souvent » (source : CREDOC/DGLFLF). L’avis explore ensuite les raisons pour lesquelles des marques recourent à une langue étrangère (en dehors bien évidemment des messages relatifs à la valorisation du patrimoine du pays du produit).

Cet avis débouche sur trois recommandations et une quinzaine de propositions originales à l’intention des professionnels du marché publicitaire, du marketing, de la communication et plus largement du monde politique. Enfin, cet avis élargit le point de vue strictement français pour aborder celui de l’ensemble des pays européens.

Cet avis sera publié le 17 mars 2023 sur le site du Conseil de l’Ethique Publicitaire (www.cep-pub.org) et fera l’objet d’un septième “Cahier du Conseil de l’Ethique Publicitaire”. Comme d’habitude, il sera précédé d’une tribune libre de Dominique Wolton (Directeur de recherche au CNRS, fondateur et directeur de la Revue internationale Hermès et Président du Conseil de l’Ethique Publicitaire), prenant en compte ses recherches sur la diversité culturelle depuis 20 ans.

A propos : Le Conseil de l’Ethique Publicitaire (CEP), instance indépendante présidée par le chercheur du CNRS Dominique Wolton et associée à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a pour mission d’analyser les évolutions sociétales dans les domaines couverts par la déontologie publicitaire, de juger de l’efficacité du dispositif d’autorégulation, et d’indiquer des domaines où une plus grande vigilance s’impose.

A propos : Le Conseil de l'Ethique Publicitaire (CEP), instance indépendante présidée par le chercheur du CNRS Dominique Wolton et associée à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a pour mission d'analyser les évolutions sociétales dans les domaines couverts par la déontologie publicitaire, de juger de l'efficacité du dispositif d'autorégulation, et d'indiquer des domaines où une plus grande vigilance s'impose.

2023-03-17T09:30:00+01:00 – 2023-03-17T11:30:00+01:00

