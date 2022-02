AUTOREVERSE & LES ZUMINS Le Générateur, 18 février 2022, Gentilly.

AUTOREVERSE & LES ZUMINS

Le Générateur, le vendredi 18 février à 20:00

Autoreverse – Nina Garcia (guitare électrique) – Arnaud Rivière (table de mixage préparée & électrophone réparé) Attaques sans coupe-bas, ferrailles amplifiées, feedbacks rattrapés, hasards provoqués, mélodies qui s’invitent mais ne restent pas dîner, esquisses rythmiques, matières construites et fêlées, contrepoints à la ligne… à rebours et droit devant : AUTOREVERSE est le tout nouveau duo de Nina Garcia aka Mariachi et Arnaud Rivière, qui se réunissent autour d’un tas de haut-parleurs pour construire une musique aussi immédiate qu’incandescente. AUTOREVERSE bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France (Aide au Projet), de La Muse en Circuit, du Gmem et de M2F Créations | Lab GAMERZ Les Zumins – Jean-François Pauvros (musique, guitare) – Charles Pennequin (texte et voix) Jean-François Pauvros et Charles Pennequin forment un duo équilibriste et poético-sonore, livrant un ensemble de textes et de sons, une pâture sonore livrée aux zoreilles des zautres par deux zumins sur une zcène. Tous les deux font des sons, chantent, tapent, gigotent et crient en rythme des poèmes. Tous les deux sont poètes, l’un avec ses cordes vocales et son dictaphone, l’autre avec toute sorte d’autres cordes à son arc musical. C’est violent et tendre et c’est loin d’être triste, c’est drôle aussi, car les zumins sont marrants à se réveiller tous les matins morts de rire.

Tarif plein : 12€ Tarif réduit (intermittent·e·s, étudiant·e·s, demandeur·euse·s d’emploi) : 8€

Concert, Musique, Poésie

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T22:30:00