Autopsie mondiale, 15 septembre 2023, .

Du vendredi 15 septembre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h30

dimanche

de 16h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

places de 10€ à 24€

renseignements au 01 43 28 36 36

Autopsie mondiale de Emmanuelle Bayamack-Tam / mise en scène Clément Poirée

Dans une salle de concert un peu miteuse, crépusculaire sur les bords, Michael se prépare à entrer sur scène. Les premiers accords retentissent d’une chanson mille fois entendue et pourtant méconnaissable. Britney esquisse un pas de danse et s’effondre. Une conversation s’engage, les échanges fusent, grinçants, entre les deux icônes de notre société de strass et de paillettes. Deux anges déchus, deux figures paradoxales, coincées en pleine mue, entre enfants géniaux et adultes détraqués. Michael et Britney font partie de ce monde bringuebalant qui fait et défait les idoles selon son bon caprice. Leur musique est gravée sous notre épiderme même si ceux qui les inspirent nous révulsent comme Opinion Mondiale se plaît à le rappeler. Le Fan peut-il encore les aimer passionnément, sans condition ? Dans cette nouvelle pièce d’Emmanuelle Bayamack-Tam, l’autrice d’À l’abordage, nous serons invités à un concert déglingué, jubilatoire, fatalement dissonant, reflet de notre psyché collective. Un miroir déformant tendu pour questionner notre rapport à la jeunesse et à la fin de l’innocence. Si Michael et Britney, pauvres monstres, sont à l’image de ce monde en vrac – ironie tragique – leurs chansons sont peut-être notre seule consolation, notre seul espoir de transe, un leg bancal à éprouver encore sur le dancefloor !

Théâtre de la Tempête – La Cartoucherie – Route du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris

©néjib Autopsie Mondiale // Emmanuelle Bayamack-Tam / Clément Poirée