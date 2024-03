Autopsie d’une enquête judiciaire à la brigade criminelle Musée de la préfecture de police Paris, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Un ancien commandant à la Brigade criminelle de Paris vous présentera le déroulement d’une enquête judiciaire au travers d’affaires emblématiques des années 1980 à nos jours.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/presentation/les-directions-et-services/directions-de-soutien/service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/le-musee-de-la-prefecture-de-police [{« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 52 50 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}] Metro (10) Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

