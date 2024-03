AUTOPORTRAIT JAI20ANS Thionville, mercredi 10 avril 2024.

Pourquoi choisir le théâtre aujourd’hui quand on a 20 ans ? Créé par les étudiants L3 Arts de la scène de l’Université de Lorraine, et mis en scène par Perrine MAURIN, ce spectacle s’attaque à l’autofiction parler de soi à travers l’art, à l’instar d’Edouard LEVÉ, fil rouge du spectacle avec son ouvrage autobiographique Autoportraits . Théâtre, chant, danse … Sous une boule disco, venez à la rencontre de The Mask, Hercule POIROT, Kae TEMPEST.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 12:45:00

fin : 2024-04-10

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

