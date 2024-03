Autonomic Sud Toulouse 2024 MEETT Aussonne, mercredi 20 mars 2024.

Autonomic Sud Toulouse 2024 Le salon du handicap et du grand âge revient à Toulouse. Découvrez de nombreux dispositifs pour améliorer le quotidien. 20 et 21 mars MEETT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T09:30:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Présentation

Le salon Autonomic Sud est un évènement dédié au handicap, grand âge, et maintien à domicile. Ouvert au grand public et aux professionnels, plus d’une centaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir de nombreuses solutions pour améliorer différents aspects du quotidien : motricité, mobilité, sport, loisirs, aide à domicile, soins…

Au programme également, un cycle de conférence sur deux jours, sur des thèmes variés : qu’est ce que l’e-santé ; découvrir la zoothérapie ; appréhender la perte d’autonomie…

Découvrez les actions de la Mairie et la Métropole en matière d’inclusion et d’accessibilité

Afin d’accompagner les personnes en situation de handicap, Mairie et la Métropole oeuvrent de concert pour rendre leurs évènements accessibles à tous. Sur place, découvrez des démonstrations sur les gilets vibrants, l’audiodescription… ainsi qu’un simulateur et des visiocasques de réalité virtuelle Virtual Emotion pour présenter, autour de la thématique Toulouse Terre de rugby, leurs bienfaits pour les personnes en situation de handicap.

Infos pratiques

Pour connaître les modalités d’accès, rendez-vous sur le site web d’Autonomic Sud.

En savoir plus

MEETT Concorde Avenue, 31840, Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie 05 62 25 45 45 https://meett.fr/ [{« link »: « https://toulouse.autonomic-expo.com/ »}] Le Parc des expositions et centre de conventions de Toulouse Métropole propose l’une des plus grandes superficies d’accueil de France. Tramway : ligne T1 – arrêt MEETT | Bus : ligne 30 – arrêt MEETT

Crédits : Autonomic sud