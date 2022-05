Autonom innov’ 2022 : Journée des portes ouvertes Silver innov’ Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Nous serons ravis de vous accueillir à la journée porte ouverte du dispositif Autonom innov’ 2022 pour vous partager les projets accélérés cette année. Autonom innov’ est le premier dispositif global d’accélération de l’innovation, de l’émergence à la création d’entreprise, dans le dans le champ de l’autonomie : SANTÉ·VIEILLISSEMENT·HANDICAP, co-porté par Silver Innov’, implantée en QPV, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et Creative Cluster, implantée au Kremlin-Bicêtre. Il répond aux enjeux territoriaux suivants : ▪ Emergence d’innovations adaptées aux besoins du secteur Autonomie : ▪ Création d’entreprises et d’emplois ▪ Sensibilisation des étudiants aux enjeux du vieillissement ▪ Valorisation des emplois du grand âge ▪ Enrichissement des formations/cycles sur l’entrepreneuriat ▪ Retour de l’innovation pour résoudre les problèmes de la population ▪ Réponse aux besoins des acteurs médico sociaux ▪ Valorisation des acteurs du T12 « Silver Territoire » Ce dispositif est constitué de 4 phases : – Une phase de sensibilisation des étudiants aux enjeux du vieillissement et du handicap – Un créathon pour concevoir des innovations répondant effectivement aux besoins des seniors, soignants, aidants, acteurs médico-sociaux et autres acteurs agissant pour les seniors. – Un accélérateur de projets pour accompagner jusqu’à la preuve de concept (6 mois) – Un incubateur pour accompagner la création d’entreprise (6 mois) Le dispositif Autonom innov’ est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional.

Entrée libre

1er dispositif global d’accélération de l’innovation, de l’émergence à la création d’entreprise, dans le dans le champ de l’Autonomie : Santé – Vieillissement – Handicap Silver innov’ 54 rue Molière Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

