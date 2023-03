Rencontre avec un ébéniste artisan créateur dans son petit showroom Autonom Bois, 28 mars 2023, Villedieu-les-Poêles.

Emmanuel, artisan ébéniste créateur, vous propose de decouvrir, dans son petit Showroom situé au 23 Rue Carnot à Villedieu les Poeles, quelques creations diverses de type meubles d’appoint, quelques restaurations, luminaires, et des objets divers en bois, ainsi que quelques tableaux faits maison.

J’ai intégré à 19 ans l’école d’ébénisterie La Bonne Graine à Paris 11ème. Dès l’obtention de mon diplôme j’ai été embauché en CDI dans l’Atelier d’Hubert Weinzierl à Fontenay-sous-Bois où une super équipe m’a accueilli, formé et soutenu durant 18 années…puis mon patron a décidé de prendre sa retraite fin 2021.

J’ai décidé de m’installer à Villedieu-les-Poêles, et de me lancer en tant qu’entrepreneur individuel et en complément de me rapprocher de ma famille.

J’ai très recemment ouvert (le 11 octobre 2022) ma petite boutique au centre ville de Villedieu les Poêles pour recevoir mes clients pour leurs demandes de créations de meubles sur mesure, de restauration, de transformation de meubles et d’objets, et aussi pour exposer et vendre sur place quelques créations de petits meubles et objets divers de qualité en bois. Mon atelier est à quelques pas de ma boutique.

Lors des JEMA, j’exposerai mes réalisations/créations d’aujourd’hui ainsi que celles, via un press book disponible dans mon petit show room, de mes quelques 18 années professionnelles chez mon ancien patron parti en retraite.

Autonom Bois 23 rue Carnot 50800 Villedieu Les Poeles Villedieu-les-Poêles 50800 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0670087796 »}, {« type »: « link », « value »: « http://autonom-bois.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Autonom Bois