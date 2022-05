Automobile « Escapade en terre d’opale » Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Automobile « Escapade en terre d’opale » Le Touquet-Paris-Plage, 11 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage. Automobile « Escapade en terre d’opale » Parc des pins et jardin du Phare

Avenue du Verger Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-11 – 2022-06-11

Parc des pins et jardin du Phare

Avenue du Verger Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Samedi 11 juin 2022 Balade cartographique pour voitures anciennes ou d’exception – circuit à l’extérieur du Touquet

à partir de 9h30 : accueil des équipages au Parc des Pins

De 17h à 18h : retour des équipages et stationnement sur les pelouses du jardin des phares.

