APPEL À PROJETS 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH Dépôt des candidatures jusqu’au 24 novembre 23h59 ! automobile club de france Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Dépôt des candidatures jusqu’au 24 novembre 23h59 ! Vendredi 24 novembre, 00h01 automobile club de france

Dépôt des candidatures jusqu’au 24 novembre 23h59 !

Rappel des règles de participation & calendrier 2024

L’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club lancent l’appel à candidature de la 7e édition et révèlent le calendrier du concours dédié aux talents des startups de l’automobile.

Ce concours d’envergure internationale, indépendant, gratuit et impartial, est ouvert aux startups qui innovent dans le secteur de l’automobile : conception, fabrication, commercialisation et usage.

Fondé et coordonné par Richard de Cabrol, le concours réunit, sous l’égide de Louis Desanges, président de l’Automobile Club de France et Thierry Peugeot, président du Club Automobile et Mobilité de l’ESSEC, un jury d’exception composé de personnalités influentes et de premier rang issues de l’automobile et de la finance, mais aussi de fondateurs des startups lauréates des éditions passées.

Le jury 2024 : https://www.grandprixacfautotech.com/#jury

Appel à projet & règlement

Comment participer ?

Les startups Françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine de l’automobile peuvent concourir dès aujourd’hui !

Rendez-vous sur https://www.grandprixacfautotech.com

> Préparer un deck en français ou en anglais de 9 diapositives maximum + annexes optionnelles ainsi que les CV des associés.

> Compléter le court questionnaire sur https://www.grandprixacfautotech.com/#candidatez

> Adresser le tout avant le 24 novembre 23h59. Les candidats sont ensuite recontactés et informés de leur sélection ou non.

Le Deck de 9 diapositives doit impérativement contenir les informations suivantes :

– Equipe, Actionnariat, Produit ou Service, Besoin ou Problème Résolu, Marché Visé, Concurrence (3-5 concurrents majeurs), Pricing ou Business Model, Coopérations possibles avec les partenaires du GPACF, impact environnemental et/ou humain.

– Ainsi qu’une diapositive de résumé en ouverture.

(Sans quoi le jury sera dans l’obligation de mettre un 0 pour le critère correspondant pour sa notation).

Si la startup candidate présente une technologie de rupture qui a besoin d’être expliquée, elle pourra ajouter des annexes. Les startups finalistes peuvent demander que leur dossier ne soit pas transmis à l’un des membres du jury si celui-ci est reconnu comme étant un concurrent de leur activité.

Le membre du jury concerné devra, bien entendu, ne pas noter le candidat en question lors des délibérations. Les dépôts de candidatures seront valables jusqu’au 24 novembre 23H59.

Des Grands Prix référents

Grâce à son dispositif unique, le concours offre aux lauréats une efficace visibilité mais aussi un accompagnement personnalisé financier et juridique, un coaching et une mise en réseau avec les décideurs et investisseurs clés qui leur permettent d’accélérer leur déploiement.

Il facilite également le recrutement de développeurs et la gestion administrative jusqu’à l’implantation dans un pays étranger.

3 trophées sont en compétition

– Grand Prix ACF (pour les startups les plus avancées dans leur développement)

– Prix Pionnier ACF (pour les startups plus jeunes en début de développement – Seed)

– Mention GPACF GreenTech (pour les startups finalistes, dont le produit contribue le plus aux besoins de l’environnement).

Les récompenses : [https://www.grandprixacfautotech.com/ – recompenses](https://www.grandprixacfautotech.com/ – recompenses)

L’événement bénéficie de la fidélité de ses partenaires premium : Crédit Agricole Consumer Finance, Forvia, Motul, Plastic Omnium, Fidal et Renault Group pour offrir aux startups un cadre de développement idéal avec leurs dossiers consultés par les exécutifs de ces entreprises.

2 nouveaux partenaires cette année :

Speedinvest, ce fonds de capital-risque d’une taille d’1 milliard d’euros est investi dans des entreprises technologiques en phase de pré-seed, seed et early-stage dans toute l’Europe.

Hub France IA accompagne l’écosystème pour accélérer le développement et l’adoption d’une IA responsable, éthique et souveraine par l’ensemble du tissu économique.

La liste des partenaires : https://www.grandprixacfautotech.com/#partenaires

CALENDRIER DU GRAND PRIX ACF AUTOTECH 2024

24 novembre 2023 23H59 – CLÔTURE DES CANDIDATURES

11 janvier 2024 – ANNONCE DES DEMI-FINALISTES

05 février 2024 – ANNONCE DES 6 FINALISTES

24 avril 2024 – FINALE EN DIRECT ET REMISE DES PRIX

La soirée de finale et de remise des Prix se tiendra à Paris, place de la Concorde à l’Automobile Club de France en présence des membres du jury, des finalistes et de plus de 250 invités du secteur automobile, high tech, digital, économique et des médias.

Plus d’informations www.grandprixacfautotech.com

automobile club de france 6-8, place de la Concorde Paris 8e Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

