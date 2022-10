Automne Gourmand – Vallée de Munster Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Venez célébrer l’automne du 18 octobre au 6 novembre dans la Vallée de Munster ! Il sera cette année synonyme de gourmandise… Menus spéciaux dans les restaurants, ateliers culinaires, concours de pâtisserie, dégustation des produits du terroir, le programme des festivités s’annonce à la fois varié et alléchant ! Balades gourmandes, menus spéciaux dans les restaurants, ateliers culinaires, concours de pâtisserie… C’est l’automne gourmand dans la vallée de Munster ! Munster

