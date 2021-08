Mazerolles Salle des fêtes Mazerolles, Vienne Automne gourmand Salle des fêtes Mazerolles Catégories d’évènement: Mazerolles

Salle des fêtes, le dimanche 10 octobre à 14:30

En route pour une découverte historique et gastronomique aux couleurs de l’automne. Historiquement animaux et humains profitent de l’automne pour engranger la nourriture avant l’hiver et les fruits secs sont à l’honneur. La végétation offre des couleurs chatoyantes qui nous invitent à la flânerie et à prendre le temps de découvrir le patrimoine de la commune. Dégustation en fin de balade de recettes à base de noisettes.

Gratuit

Balade patrimoine Salle des fêtes 86320 Mazerolles

2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T16:30:00

