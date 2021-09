Sigloy Auberge de Sigloy Sigloy Automne Gourmand Auberge de Sigloy Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Automne Gourmand

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à Auberge de Sigloy

À l’Auberge de Sigloy, le chef Dany Cochard vous propose un menu spécial midi et soir à 28.50€ pour l’Automne Gourmand. L’entrée : Brochette de gambas et son caramel de soja ; le plat : Châteaubriand aux échalottes confites et à la lie de vin ; en dessert : tarte fine amandine aux poires. Réservation conseillée. Automne Gourmand 2021 Auberge de Sigloy 11 Route de Châteauneuf, Sigloy Sigloy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T12:00:00 2021-09-24T14:00:00;2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T23:00:00;2021-09-25T12:00:00 2021-09-25T14:00:00;2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T23:00:00

Détails
Lieu Auberge de Sigloy
Adresse 11 Route de Châteauneuf, Sigloy
Ville Sigloy