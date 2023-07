Automne de la science – Sur les traces de la Bièvre Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Automne de la science – Sur les traces de la Bièvre Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

A l’occasion de l’Automne de la science et de notre cycle Moyen-Age, partez à la recherche de la Bièvre au temps de Philippe Auguste. Le samedi 7 octobre à 10h, venez suivre les anciens tracés du canal de la Bièvre jusqu’à sa traversée de l’enceinte de Philippe Auguste et voir l’Arche de la Bièvre. La balade sera expliquée par un guide passionné d’histoire et d’architecture médiévales. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©Rilke Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/