Automne de la Science : illustrer les fonds marins avec Annabelle Buxton
Bibliothèque Václav Havel
Paris

Paris Automne de la Science : illustrer les fonds marins avec Annabelle Buxton Bibliothèque Václav Havel Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 14h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit Les réservations sont ouvertes à partir du 21 septembre réservation auprès de la bibliothèque, par mail, par téléphone ou sur place. Atelier d’illustration sur le thème de la mer en présence de l’incroyable illustratrice Annabelle Buxton Viens plonger dans l’océan avec l’illustratrice Annabelle Buxton, elle te fera découvrir le Suminagashi, une technique japonaise qui consiste à faire des motifs à la surface de l’eau. Ensemble nous illustreront une planche aquatique mêlant poissons et coraux à la manière des plus grands naturalistes ! Dans le cadre de l’Automne de la Science. A partir de 6 ans, sur réservation. Les réservations sont ouvertes à partir du 21 septembre, par mail, téléphone ou sur place à la bibliothèque ! Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

