Automne de la Science : D'où vient l'eau du robinet ? Bibliothèque Vaugirard Paris

Paris Automne de la Science : D’où vient l’eau du robinet ? Bibliothèque Vaugirard Paris, 3 novembre 2023, Paris. Le vendredi 03 novembre 2023

de 10h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit

Participe à un atelier scientifique et ludique à la bibliothèque ! Viens enquêter sur l’origine de l’eau du robinet en

découvrant le cycle de l’eau et le monde des égouts ! Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/l-automne-de-la-science-dans-les-bibliotheques-l-eau-dans-tous-ses-etats-37887 +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

