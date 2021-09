Veuil Veuil Indre, Veuil Automne à la ferme Veuil Veuil Catégories d’évènement: Indre

Automne à la ferme Veuil, 26 septembre 2021, Veuil. Automne à la ferme 2021-09-26 10:00:00 – 2021-09-26 12:00:00

Veuil Indre Veuil La ferme de la Fringale vous ouvre ses portes : visite de la chèvrerie, diffusion d’un film sur la vie à la ferme et traite à partir de 17h. Automne à la ferme avec la participation de 4 fermes du réseau Bienvenue à la ferme qui ouvrent leurs portes entre le 18 septembre et le 19 décembre. Découvrez nos producteurs lors d’une animation ludique et sensorielle. joana.augros@indre.chambagri.fr https://www.gaec-fermedelafringale.com/ La ferme de la Fringale vous ouvre ses portes : visite de la chèvrerie, diffusion d’un film sur la vie à la ferme et traite à partir de 17h. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

