Millières Millières Manche, Millières Automne à la Ferme – Vente au détail à la Ferme de la Mare au Pois Millières Millières Catégories d’évènement: Manche

Millières

Automne à la Ferme – Vente au détail à la Ferme de la Mare au Pois Millières, 2 octobre 2021, Millières. Automne à la Ferme – Vente au détail à la Ferme de la Mare au Pois 2021-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-02 13:00:00 13:00:00

Millières Manche Millières Dans le cadre de l’automne à la ferme en partenariat avec les chambres d’agriculture de Normandie, la Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de boeuf et de veau. Réservation fortement recommandée. De plus, vous pourrez déposer des bulletins pour le tirage au sort du 9 novembre (anniversaire des 10 ans de notre vente directe) : 10 bons d’achat de 50 € à gagner ! Réservation : lamareaupois@orange.fr ou 02 33 47 26 89. Dans le cadre de l’automne à la ferme en partenariat avec les chambres d’agriculture de Normandie, la Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de boeuf et de veau. Réservation fortement recommandée. De plus, vous… lamareaupois@orange.fr +33 2 33 47 26 89 Dans le cadre de l’automne à la ferme en partenariat avec les chambres d’agriculture de Normandie, la Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de boeuf et de veau. Réservation fortement recommandée. De plus, vous pourrez déposer des bulletins pour le tirage au sort du 9 novembre (anniversaire des 10 ans de notre vente directe) : 10 bons d’achat de 50 € à gagner ! Réservation : lamareaupois@orange.fr ou 02 33 47 26 89. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Millières Autres Lieu Millières Adresse Ville Millières lieuville 49.17027#-1.44477