Automne à la Ferme : Journées portes ouvertes aux Ruchers du Born Pontenx-les-Forges, 29 octobre 2021, Pontenx-les-Forges.

Automne à la Ferme : Journées portes ouvertes aux Ruchers du Born 2021-10-29 – 2021-10-30 Ruchers du Born 810 avenue de Mimizan

Pontenx-les-Forges Landes Pontenx-les-Forges

Les vendredi 29 et samedi 30 octobre, venez visiter notre ferme à l’occasion de l’extraction du miel de Callune des Landes ! Promenez-vous sur notre airial et apprenez-en plus sur les abeilles, la flore et les miels de la forêt landaise. Pour cela, rien de plus simple, suivez les panneaux pédagogiques et laissez-vous guider…

Au programme de ces portes ouvertes :

– Echange avec les apiculteurs sur le fonctionnement d’une colonie d’abeilles à 10h30 et15h30. Entrée libre et sans réservation.

– Extraction du miel de Callune des Landes dans notre miellerie (sous réserve) (groupe de 10 pers maximum, avec respect des mesures sanitaires).

– Partez à l’aventure avec notre amie Bizzie l’abeille pour la chasse au trésor ! Dès 6 ans, 7€ par carnet.

– L’Apiarium : vivez une expérience originale, observez l’intérieur d’une ruche et découvrez des colonies en plein travail.

+33 5 58 07 40 74

