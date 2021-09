Automne à la ferme – Ferme de Cap Blanc Monfaucon, 25 septembre 2021, Monfaucon.

Automne à la ferme – Ferme de Cap Blanc 2021-09-25 – 2021-09-26

Monfaucon Dordogne Monfaucon

Portes ouvertes uniquement sur réservation. Visite et découverte de l’exploitation, de son écosystème et de ses productions (mycosyviculture, vigne et veaux).

+33 6 82 08 06 93

automne à la ferme

