AUTOMNE à LA FERME Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

AUTOMNE à LA FERME Château-Gontier-sur-Mayenne, 1 octobre 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. AUTOMNE à LA FERME

Le Pressoir Verger Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Verger Fourmond Le Pressoir

2022-10-01 09:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

Verger Fourmond Le Pressoir

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Venez faire votre cueillette à la ferme (pommes, poires) et tentez votre chance : 2 paniers garnis de produits fermiers locaux à gagner chaque semaine. Automne à la Ferme fredericfourmond@wanadoo.fr +33 6 81 72 10 61 Verger Fourmond Le Pressoir Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Verger Fourmond Le Pressoir Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Verger Fourmond Le Pressoir Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

AUTOMNE à LA FERME Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-10-01 was last modified: by AUTOMNE à LA FERME Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 1 octobre 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne Le Pressoir Verger Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne