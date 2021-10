AUTOMNE A LA FERME AU DOMAINE DE LA GRANGE A MOUZILLON Mouzillon, 27 novembre 2021, Mouzillon.

AUTOMNE A LA FERME AU DOMAINE DE LA GRANGE A MOUZILLON 2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 19:00:00

Mouzillon Loire-Atlantique Mouzillon

“Casse-Croûte vigneron” au Domaine de la Grange : mettez vos 5 sens en éveil grâce à nos animations. Vous découvrirez ainsi nos cépages

et le jeu de la malle aux saveurs. Vous pourrez déguster nos vins* et des produits du terroir.///Sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires.

“Casse-Croûte vigneron” au Domaine de la Grange à Mouzillon le samedi 27 novembre de 9h à 19h dans le cadre d’Automne a la Ferme

+33 2 40 33 93 60

