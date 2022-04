Automatic + Guests L’international, 2 juin 2022, Paris.

Le jeudi 02 juin 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 10 EUR

zzy Glaudini (synthés, voix), Lola Dompé (batterie, voix) et Halle Saxon (basse, voix) forment le trio post-punk Automatic.

AUTOMATIC

I Immergées dans la scène des groupes DIY de Los Angeles, Izzy, Lola et Halle ont commencé à jouer ensemble en 2017 et ont été invitées à se produire avec des groupes comme Surfbort, Wand et Flatworms

Au fur et à mesure qu’elles jouaient ensemble, Izzy, Lola et Halle ont commencé à se sentir plus fortes. Elles ont peaufiné leur son, unissant leurs goûts pour le reggae dub, les rythmes Motorik et les synthés inspirés par Neu! et Suicide avec une sensibilité pop cinématographique. Avec l’ingénieur et producteur Joo Joo Ashworth (de Froth), elles étoffent leurs démos et l’album “Signal” (2019, Stones Throw Records) prend forme.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

