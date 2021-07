Automassage, relaxation et fabrication de savon au Jardin Roy Haution, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Haution.

Automassage, relaxation et fabrication de savon au Jardin Roy 2021-07-15 – 2021-07-15

35 35 35 Emmanuelle vous ouvre les portes de son jardin dont elle prend le plus grand soin depuis 20 ans. Avec son mari, ils sont producteurs de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. À travers ce rendez-vous, elle vous accueille avec Cécile Piau, professeur de Yoga et de Qi Gong depuis 10 ans, pour une parenthèse dans le temps. Emmanuelle vous guidera dans la fabrication de produits de soin cosmétiques. Les participants fabriqueront un savon avec des ingrédients naturels et sains dont des plantes du jardin directement choisi dans le jardin avec Emmanuelle. Avec Cécile vous découvrirez les automassages et les mouvements qui permettent de garder un beau visage. Issus du Yoga du visage, des points d’acupressions de la médecine chinoise et des automassages du Qi Gong, Cette méthode vous permet de vous créer un rituel du matin adapté à votre physionomie. Un excellent moment de convivialité et d’écoute dans le charmant village d’Haution. On prolonge ces moments de sérénité en visitant quelques églises fortifiées. Elles sont toutes uniques en Thiérache !

REMARQUES : Pensez à prendre votre tapis, coussin pour s’asseoir, des vêtements souples et adaptés, votre crème de jour ou huile préférée, une petite couverture pour la relaxation et de l’eau.

Limité à 15 personnes

reservation@tourisme-thierache.fr +33 3 23 91 30 10

