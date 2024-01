Rencontre avec YIN LING poétesse vietnamienne exilée à taïwan Manoir de Laroque Delprat Autoire, dimanche 28 janvier 2024.

Rencontre avec YIN LING poétesse vietnamienne exilée à taïwan
Manoir de Laroque Delprat Autoire
Dimanche 28 janvier, 17h00

« Le temps de guerre » chant d’exil d’une rescapée de la guerre du Vietnam.

Rescapée de la guerre du Vietnam, aujourd’hui exilée à Taïwan, la poétesse vietnamienne Yin Ling livre un témoignage poignant de cet événement qui a marqué notre histoire commune.

Son recueil traduit en français, Le Temps de Guerre, (Editions Circé, Paris) qu’elle présentera au manoir, apporte un éclairage émouvant et d’une actualité saisissante sur l’expérience de la guerre, vécue de l’intérieur.

Ce choix de textes de Yin Ling, enfant de la diaspora hakka née près de Saigon, veut résonner avec la misère contemporaine des exils, les effets mutilants et sans rémission de la guerre – décidée par d’autres – sur les peuples. L’être mental et de chair des victimes subit toute la vie ce temps de guerre. Sa poésie le regarde en face : des culpabilités réelles aux derniers effets dans le crépuscule d’une existence, aux moindres tâches banales, le désastre infuse la totalité du monde, jusqu’à la pureté des éléments. Théâtralisation, ironie et narcissisme deviennent des boucliers d’art devant l’insupportable, où elle sait renforcer d’autant le sentiment de barbarie. La voix de Yin Ling, essentiellement nostalgique, pessimiste et indépendante, sert un regard fraternel, atteint un partage profondément émouvant qui dépasse les crispations collectives, et un tel regard devient à la fois urgent et nécessaire.

Yin Ling est francophone. Comme dans les précédentes Rencontres, un moment d’échange direct avec le public est prévu au terme de la soirée. Séance de dédicace.

Tarif : 10€

Durée : 90 minutes

Adresse : Manoir de Laroque Delprat, 7 Impasse de La Roque Del Prat 46400 AUTOIRE

Réservation vivement recommandée par SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

