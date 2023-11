Une jeune poétesse et militante exilée d’Iran au Manoir de Laroque Delprat, à AUTOIRE Manoir de Laroque Delprat Autoire, 25 novembre 2023T 18:00, Autoire.

Une jeune poétesse et militante exilée d’Iran au Manoir de Laroque Delprat, à AUTOIRE Manoir de Laroque Delprat Autoire Samedi 25 novembre, 18h00

Une soirée littéraire à ne pas manquer ! Samedi 25 novembre, 18h00 1

Pour sa dernière rencontre de l’année le Manoir de Laroque Delprat reçoit Mahtab Ghorbani. Née à Téhéran, elle a grandi dans une famille opposée à la République islamique d’Iran. Elle a étudié la littérature persane en Iran et a été expulsée de l’université. Arrêtée à trois reprises pour avoir écrit et lutté pour l’égalité entre les hommes et les femmes, elle a passé plus de quatre années en prison. Elle a finalement quitté l’Iran en 2016 avec sa fille de 6 ans.

Mahtab Ghorbani s’est réfugiée en France et a publié trois livres à ce jour : une collection de poésie (Mehri Publishing, Londres), un recueil de poèmes Mille vies inachevées (Net Publishing, Paris), un recueil d’histoires. Ses livres sont vendus clandestinement en Iran.

Elle travaille actuellement sur un roman qui relate les 25 ans d’histoire des femmes prisonnières politiques en Iran, et se bat également contre le régime iranien en tant que militante des droits humains. Elle a été invitée plusieurs fois au Sénat pour témoigner sur le régime des mollahs et des droits des femmes en Iran.

Cette soirée littéraire est organisée par les Rencontres du Manoir de Laroque Delprat en collaboration avec le Festival Résurgence VII de Cauvaldor.

Durée : 90 minutes

Sur réservation par SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot