Un prodige de la littérature haïtienne à Autoire Manoir de Laroque Delprat Autoire, 29 octobre 2023 18:00, Autoire.

Jean d’Amérique à 27 ans est tout à la fois dramaturge, poète, romancier. Jean tient de l’homme-orchestre, il faut lire ses poèmes, voir son théâtre, dévorer son premier roman Soleil à Coudre, chef-d’œuvre, dans l’attente du prochain. Sans omettre de le découvrir chanteur, rappeur, danseur. Est-il l’homme ? est-il l’orchestre ? ou bien le soleil ? et quel soleil ?

La réponse se trouvera le 29 octobre au Manoir de Laroque Delprat !

Le parcours de ce jeune écrivain est impressionnant : ses pièces sont jouées en France et à l’étranger (entre autres, régulièrement au Festival d’Avignon), son premier roman, publié chez Acte Sud en 2021, fait déjà l’objet de nombreuses rééditions (lauréat du « Prix Montluc Résistance et Liberté » et du « Prix Jacques Scherer ») ; ses recueils de poèmes publiés chez Cheyne lui ont entre autre valu les prestigieux « Prix de Poésie de la Vocation » et « Prix Apollinaire Découverte »…

Cette soirée littéraire est organisée par les Rencontres du Manoir de Laroque Delprat en collaboration avec le Festival Résurgence VII de Cauvaldor.

Durée : 90 min

Réservation vivement recommandée par SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot