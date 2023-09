CONTE MUSICAL AU MANOIR Manoir de Laroque Delprat Autoire, 30 septembre 2023 19:00, Autoire.

CONTE MUSICAL AU MANOIR Manoir de Laroque Delprat Autoire Samedi 30 septembre, 19h00

Avec l’inclassable berger comédien Basque, Yohann Villanua

LES GRANDS CHEMINS

Contrairement à ce que laisse présager ce titre d’un roman de Giono, « Les grands chemins » est un huis-clos où se mêlent ses personnages, des mots qui chantent et des chants du sud (espagnol, occitan, portugais, basque..) rythmant une intrigue parfaitement ficelée.

L’essentiel de cette pièce se joue dans un cabaret isolé du monde, rendez-vous des bûcherons et des négociants de passages venus là pour boire de l’alcool et passer du bon temps. Et, au milieu de tout ça, une tenancière douée pour les affaires et une chanteuse de cabaret plantureuse. Tous les ingrédients pour enchanter une nuit cernée par l’ennui et le silence des grands plateaux…

Ces Grands chemins revisités vous feront voyager dans un grand Sud balayé par des vents de passion.

Yohann Villanua est chanteur et également auteur de recueils de poèmes et de roman.

Tarif : 10€

Adresse : Manoir de Laroque Delprat, 7 Impasse de La Roque Del Prat 46400 AUTOIRE

Réservation vivement recommandée par SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

